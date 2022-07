Les Emirats Arabes Unis intègrent EURAM Creative Packaging

Les documents évoluent également, avec une fonction spéciale "séjours". "Nous avons adapté nos offres de voyages et nos roadbooks pour offrir à l’agence et au client final une expérience optimale pour ceux qui choisissent ce type de voyages. Cette fonction est désormais en ligne et s’appliquera aux Émirats ainsi qu’à toutes nos autres destinations de ce type telles que New York, Las Vegas, Barcelone, etc." indique un communiqué de presse.



Peter Keijers, PDG de Euram, raconte : "Lors de mon voyage aux Émirats, juste avant le COVID, je me suis immédiatement dit qu’il s’agissait d’une destination parfaite pour EURAM. L'offre étendue, les partenariats transparents et le grand nombre de fournisseurs en ligne ont toujours été des points de référence lors du choix de nos destinations.



Je suis très satisfait du travail réalisé sur les Émirats par notre équipe « produits » et notre département développement & technologie. Le résultat est convaincant et je suis fier de pouvoir proposer une telle contribution de qualité aux professionnels du voyage."