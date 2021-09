Podcasts : Découvrez le Conrad Abu Dhabi Etihad Towers Hotel !

Le Conrad Abu Dhabi Etihad Towers Hotel se trouve sur la corniche d'Abu Dhabi, en face de l’Emirates Palace et de la mer.



C'est un complexe formé de 5 tours emblématiques aux Émirats et il est connu dans le monde entier. Le groupe Hilton a repris cet hôtel, qui était géré par un autre opérateur, le 1er octobre 2020, avec la marque Conrad qui fait partie des marques de luxe de Hilton avec Waldorf of Astoria et Canopy.



Dans ces 5 tours, il y a donc l’hôtel et ses 377 chambres mais aussi des bureaux, des appartements, un mall de luxe(…) Nous avons aussi 3 piscines, une plage privée aménagée, 12 restaurants, un spa avec 13 salles de soins, et le point d’observation le plus haut d’Abu Dhabi.

On a reçu des chefs d’Etat et des acteurs mondialement connus. Au mois de février, l’équipe du dernier Mission impossible avec Tom Cruise, a résidé à notre hôtel même s’ils ont aussi tourné dans le désert. Plus récemment, un film avec Pierce Brosnan a également été tourné dans notre hôtel, il devrait sortir à la fin de l’année.

Hilton est un un groupe hôtelier qui a fêté ses 100 ans en 2019 (…) Et Hilton continue son développement aux Emirats. On a notamment ouvert, il y a plusieurs mois, le Hilton à Yas Island qui est juste à côté du nouveau Etihad Stadium and Arena, du Ferrari World et du parc d’attractions Warner Bros. Sur Dubaï, le nouveau Hilton Palm va ouvrir à la fin de l'année 2021...



Donc aux émirats on est très bien implanté avec toutes nos marques (Waldorf Astoria, Double Tree, Canopy…) et on poursuit activement notre développement au Moyen-Orient en general

