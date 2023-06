Décarbonation : comment Neo Technology Group (ex-KDS) adapte ses outils

Les agences de voyages ont su se réinventer à plusieurs reprises depuis leurs créations et accompagner leurs clients dans leurs transformations afin d’être de vrais partenaires à valeur ajoutée.Alors pourquoi ne pas proposer une visioconférence ou tout autre alternative ? Dès lors où le business model est revu et est cohérent par rapport au service proposé tout est envisageable.Néanmoins, pour le moment, nous constatons que les déplacements reprennent, c’est en moyenne 75% par rapport à 2019, 125% en ce qui concerne Neo. C’est tout simplement difficile dans notre économie de faire du business sans voyager.: Dans le privé, on évolue dans un monde sans contraintes, la décision finale nous appartient. Je suis responsable de mon budget. L’expérience digitale n’est pas la même pour le voyageur d’affaires mais nous sommes arrivés néanmoins à un niveau très satisfaisant voire aussi abouti que pour le loisir.Par exemple, nous affichons aujourd’hui, pour les hôtels, un maximum d’information utiles, sur les services inclus mais aussi évaluation et avis des voyageurs.Pour l’aérien, on se rapproche vraiment d’une réservation très BtoC, que l’on a porté au niveau de l’hôtel. On voit d’ailleurs un « attachement hôtel » augmenter significativement.La prochaine étape, pour avoir un ensemble cohérent, c’est de s’attaquer au train et à la voiture.Pour les notes de frais et la dématérialisation des reçus, nous en sommes tous plus ou moins au même point ; conformes depuis longtemps avec la règlementation française, nous nous adaptons, certification après certification, aux normes et certification européennes qui diffèrent selon les pays mais qui restent l’élément clef pour pouvoir opérer dans ces pays avec une expérience et un processus totalement dématérialisés.A ce jour, notre plus grand client utilise Neo Travel & Expense dans près de 100 pays.