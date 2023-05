Décarbonation voyage d’affaires : "les entreprises ont déjà des marges de manœuvre"

avant, je payais 1000 euros pour aller à New York, aujourd’hui, c’est 3000 euros. Est-il vraiment nécessaire que je m’y rende physiquement ?

: Il y a un vrai décalage entre les attentes et ce qui est réalisable. Premier frein : l’offre, car nous sommes encore loin de pouvoir voler sur des avions qui vont consommer beaucoup moins de kérosène.Deuxième frein : la mesure de l’empreinte carbone d’un voyage en avion reste imparfaite. Aujourd’hui, elle est calculée « par siège » et ne tient pas compte du poids du passager. Or, sur un même vol, une personne de 50 kilos en classe affaires va pourtant « dépenser » moins de CO2 qu’un passager de 100 kilos en classe éco.Affiner ce mode de calcul permettrait aussi aux compagnies aériennes de corréler le prix du billet à l’émission carbone réelle.Néanmoins, une entreprise a déjà la possibilité d’arbitrer en faveur d’une compagnie plus vertueuse qu’une autre en matière d’ empreinte carbone , même si on sait que le prix du billet reste un critère de décision important.Ce qui prévaut encore aujourd’hui dans le choix , ce n’est pas la conscience écologique mais la nécessité de faire ou non le voyage, à des horaires et à des prix qui conviennent à l’entreprise et aux voyageurs.Avec la hausse actuelle du prix des billets , on assiste d’ailleurs à un arbitrage favorable à la décarbonation sur le long-courrier : «