Décès de Gérard Espitalier-Noël, grande figure du tourisme mauricien

Gérard Espitalier-Noël a œuvré pendant plus de 20 ans en France comme directeur Europe d'Air Mauritius.



Il était reconnu de tous comme ayant été une des grandes figures et l'un des principaux artisans de la réussite de l'Ile Maurice sur le marché français.



Il a été décoré à la fois en France dont il était Chevalier de l'Ordre national du Mérite et distingué à Maurice par l' Order of the Star and Key of the Indian Ocean Mru.



Il était profondément amoureux de ces deux destinations et passionné d'aérien. Il a œuvré 43 ans pour la compagnie de Maurice avant d'intégrer le board.