Déconfinement aérien : des règles sanitaires à clarifier pour restaurer la confiance

courrier adressé à Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’État chargé des transports

Seuls l’instauration et le respect de règles sanitaires claires, en vol comme au sol, pourront restaurer la confiance des passagers dans le transport aérien et permettre la reprise du trafic. À l’initiative de Nicole Bonnefoy, les sénateurs de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, présidée par Hervé Maurey, appellent le Gouvernement à donner de la visibilité aux acteurs en détaillant, avant le 11 mai 2020, les mesures qui devront s’appliquer dans les aéroports et dans les avions et en s’assurant que ces règles soient uniformisées au niveau européen et international.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 4 Mai 2020

