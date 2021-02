Découverte des Balkans avec Step Travel

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Prenons le temps d’explorer les splendides sites touristiques de cette région au sud-est de l’Europe.

Rédigé par STEP TRAVEL – Géraldine CHACHOURINE le Lundi 1 Février 2021

La côte Adriatique recèle de trésors encore bien méconnus du grand public et à ce titre, le Monténégro en est le meilleur exemple.



Step Travel, le spécialiste de la destination, propose toute une gamme de produits afin de découvrir ce joyau niché entre mer et montagnes.

Notre circuit départs garantis construit en étoile au départ d’un seul hôtel 4* situé sur la côte permet d’explorer tous les sites d’exception du pays : le canyon de la Tara, les bouches de Kotor et le lac de Skadar, véritables merveilles de la nature.

Le Tour Operator propose également des séjours balnéaires et des autotours complets qui emmènent le voyageur du nord au sud, des combinés avec les pays limitrophes comme l’Albanie ou la Croatie.



La Croatie justement, avec ses belles îles, ses parcs naturels et ses cités vénitiennes est depuis longtemps un fleuron du tourisme européen.

Step Travel propose notamment un séjour balnéaire dans un bel hôtel 4* situé dans la presqu’île de Babin Kuk, une croisière en yacht le long des côtes croates ainsi que des itinéraires d’autotours afin de parcourir le pays de l’Istrie à la Dalmatie.



Il est également possible de découvrir la verte Slovénie et ses beautés naturelles grâce à un circuit départs garantis, des autotours, des séjours dans la capitale Ljubljana à partir de laquelle on peut découvrir en une journée les plus beaux sites du pays comme la grotte de Postojna, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, ou le fameux lac de Bled.

Résolument tournée vers des vacances actives, la Slovénie propose toutes sortes de séjours axés sur le sport : vélo, VTT, randonnée, golf, rafting, etc. Enfin, il est possible de loger dans des fermes, symbole d’un tourisme durable qui se développe de plus en plus.



Nouvelle venue sur l’échiquier touristique de la région, l’Albanie tire maintenant son épingle du jeu grâce à une nature préservée, un littoral ensoleillé et des plages sauvages. Parcourez le pays grâce à nos itinéraires d’autotours et notre combiné avec la Macédoine voisine et son bijou, le lac d’Ohrid.



Enfin, la Bulgarie et la Roumanie attirent de plus en plus les voyageurs grâce à des traditions préservées, un riche folklore et un patrimoine culturel d’exception. Step Travel propose pour chacune d’entre elles un circuit départs garantis regroupant les sites incontournables et notamment de magnifiques monastères orthodoxes, plusieurs itinéraires d’autotours et des séjours sur les bords de la mer Noire.





Réactivité, flexibilité et qualité du conseil sont les valeurs auxquelles est attachée Step Travel pour offrir aux agents de voyage le meilleur produit touristique sur les Balkans.



L’ensemble de la production du Tour Operator est disponible dans la brochure consultable en ligne Toutes ces suggestions sont facilement déclinables pour les groupes constitués avec des tarifs spécialement étudiés selon le profil des clients, le budget, la durée du voyage, etc.Réactivité, flexibilité et qualité du conseil sont les valeurs auxquelles est attachée Step Travel pour offrir aux agents de voyage le meilleur produit touristique sur les Balkans.

Contact



Email :



Téléphone : 01.53.25.14.35



L'équipe STEP TRAVEL est à votre disposition du lundi au vendredi :Email : step@steptravel.fr Téléphone : 01.53.25.14.35

Lu 172 fois Notez

Dans la même rubrique : < > La nouvelle production groupes STEP TRAVEL est disponible Step Travel fait de nouveau voyager à l’est