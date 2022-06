Appli mobile TourMaG



Découvrez l’Italie tout en gardant votre « French Touch » à bord du MSC Splendida au départ de Marseille

Et si vous partiez explorer l’Italie sur un navire MSC Croisières ? Chaque dimanche jusqu’au 6 novembre 2022, embarquez à bord du MSC Splendida au départ de Marseille et vivez la « French touch » MSC Croisières.

Rédigé par MSC Croisières le Lundi 6 Juin 2022

Sur un itinéraire de 7 nuits, laissez-vous séduire par les plus belles villes d’Italie (Syracuse, Tarente, Rome, Gênes) et explorez le meilleur de chaque escale grâce des excursions adaptées à tous les âges. Partez découvrir les merveilles antiques de Syracuse, le mythique volcan de l’Etna, les « Trulli » - maisons typiques des Pouilles - ou encore les très belles plages de sable fin de la botte de l’Italie.



A bord du navire, vous profiterez d’une large offre de divertissement et de restauration. Le MSC Splendida propose toutes les options de loisirs pour des vacances réussies : spectacles tous les soirs au théâtre, casino, discothèque, centre sportif, spa, cinéma 4D, simulateur de F1 MSC Formula Racer et des espaces dédiés aux enfants et adolescents.



Les nombreux restaurants offrent un choix gastronomique à explorer, des spécialités méditerranéennes authentiques au meilleur de la viande avec le steak house Butcher’s Cut.







La touche française à bord se manifeste sur tous les ponts du navire, à commencer par un personnel de bord majoritairement francophone à votre écoute et à votre service pour vous garantir une croisière inoubliable.



Les équipes en charge du divertissement vous proposent également de découvrir un authentique spectacle de French Cancan, réalisé par des danseurs et artistes professionnels.



Enfin, que serait la « French Touch » sans évoquer la gastronomie ? Savourez de délicieuses spécialités de nos régions comme la quiche lorraine ou la ratatouille, mais aussi des plats français typiques comme la blanquette, et dégustez un vin rosé du Languedoc issu de la production de Gérard Bertrand. Des croissants et de la baguette tradition sont également proposés pour le petit-déjeuner.



Pour réserver votre croisière « French Touch » sur le MSC Splendida, rendez-vous

Vous connaissez déjà l’Italie ? Embarquez pour les îles grecques avec une offre Vols & Croisière !



Embarquez pour la Grèce dans le confort d’une croisière à bord du MSC Musica. Découvrez les sites antiques d’Olympie, le charme de la Crète, le bleu de Santorin et la vieille ville de Bari dans le sud de l'Italie, le tout au départ du port de Monfalcone.



Les points forts de cette offre :



● Vols privatisés MSC à la mi-journée au départ de Paris Charles-De-Gaulle et transferts inclus

● Transfert rapide de l’aéroport de Trieste vers le port de Monfalcone

● Tarifs préférentiels pour les enfants

● Pas de suppléments pour les cabines en single



L’offre est valable pour toute réservation jusqu’au 30 juin 2022. Pour plus de renseignements et réserver votre croisière, rendez-vous

