Découvrez le nord du Portugal et son incroyable artisanat !

Un autre symbole emblématique de l'artisanat portugais est le Coq de Barcelos, un vibrant témoignage de chance, de foi et de justice. Fabriqués dans la charmante ville de Barcelos, ces coqs en céramique colorée sont chéris comme des talismans de bonne fortune et sont souvent trouvés ornant les maisons et les jardins de la région.



En allant plus loin dans le cœur du nord du Portugal, vous découvrirez Gondomar, renommé pour son exquis travail de filigrane. Ici, les artisans tissent méticuleusement de délicats fils d'or et d'argent en motifs complexes, créant des pièces de joaillerie intemporelles qui incarnent l'élégance et la sophistication.