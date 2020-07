Découvrez les webinaires de Destination Canada en replay !

Depuis mi-avril, Destination Canada vous fait rêver et voyager au travers de formations sur les 10 provinces et 3 territoires du Canada. Plus de 1600 participants en ont déjà profité ; à quand votre tour ?

Rédigé par Destination Canada le Mardi 21 Juillet 2020

Chers passionnés du Canada, nous souhaitons vous dire MERCI pour votre fidélité et votre amour du Canada ! Durant ces formations de moins d’une heure chacune, Destination Canada souhaitait deux choses : vous apporter des informations concrètes et pertinentes sur le second plus grand pays au monde afin de vous aider à aiguiller vos clients. Et vous faire passer un agréable moment !



C’est mission réussie pour ces formations qui ont réuni plus de participants qu’espéré autour de webinaires déroulés autour d’un itinéraire global, vous permettant d’envisager les distances avec réalisme. Vous y trouvez des informations générales mais aussi sur les régions touristiques, villes et activités à ne pas manquer, et des anecdotes savoureuses que l’on soit porté sur la nourriture, la musique, le cinéma, la littérature ou le sport !



Vous avez envie de revoir les formations ? Ou en découvrir une que vous avez manquée ? Les replays sont là pour vous :





Petit rappel de ce qui vous y attend :



L’Ontario des Mille-Îles à Muskoka en passant par la baie Géorgienne et l’île Manitoulin… à la découverte de trésors insoupçonnés.



Le Nouveau-Brunswick avec nos cousins acadiens sur un rivage aux eaux peuplées de homard, mais aussi autour des Rochers Hopewell dans la baie de Fundy et dans les terres à la chaîne des Appalaches.



La Nouvelle-Ecosse d’Halifax à l’île du Cap-Breton en passant par les villages de pêcheurs idylliques et la côte acadienne, la vallée des vins de l’Annapolis et l’histoire autochtone au parc Kejimkujik.



L’Île-du-Prince-Édouard : l’île gastronome du Canada, où cohabitent produits de la mer et vergers ou champs de pommes de terre, et l’histoire d’Anne… la maison aux pignons verts.



L’Alberta à la frontière entre les Prairies et les montagnes Rocheuses, à la découverte de villes vibrantes et d’un passé étonnant sur la vallée des dinosaures.



La Colombie-Britannique avec le trio Vancouver-Victoria-Whistler mais aussi la vallée du Thompson Okanagan, les montagnes Rocheuses et Kootenay ou encore la belle île de Vancouver.



Le Québec pour lâcher prise au contact d’espaces spectaculaires, d’une culture créative et d’un accueil généreux… toujours avec ce charmant accent.



Le Yukon pour s’aventurer dans les plus hauts reliefs du Canada mais aussi une toundra infinie, découvrir les parcs iconiques Tombstone et Kluane, ainsi que l'époque légendaire de la Ruée vers l'or.



Le Manitoba depuis Winnipeg avec son héritage Métis et francophone à Churchill dans un monde polaire, en passant par le centre vallonné du Manitoba, hors des sentiers battus.



Terre-Neuve-et-Labrador sur ce ‘rocher’ teinté de l’histoire des Vikings et des pêcheurs à la baleine ou à la morue en passant par les explorateurs…



La Saskatchewan pour vous faire surprendre dans les plaines entre Regina et Saskatoon par les belles cathédrales des Prairies mais aussi des lieux insolites et des parcs réputés pour l’observation de la faune.



Le Nunavut pour s’immerger dans un territoire sans routes à l’identité inuite préservée et découvrir des destinations reculées où vit une faune extraordinaire, des ours polaires aux baleines narvals en passant par les muskox.



Les Territoires du Nord-Ouest enfin, pour avoir les yeux qui brillent à la capitale du diamant ou prendre un bol d’air frais dans des parcs préservés comme Nahanni ou Wood Buffalo.

Si vous avez la moindre question, contactez-nous !

Prenez soin de vous, de votre entourage et à tantôt !



Vous pouvez aussi vous abonner à notre infolettre mensuelle en cliquant

