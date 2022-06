Appli mobile TourMaG



Déplacements professionnels : l’Apeca ouvre son CAMP, club de la mobilité publique Une table ronde organisée par l'Apeca lors de la Journée de la commande publique

A l’occasion de la Journée de la commande publique, qui s’est déroulée jeudi 9 juin, l’Apeca, a officiellement lancé sa filière CAMP, le Club Apeca de la mobilité publique, présidée par Ziad Minkara (CDS Group). Elle doit permettre aux acheteurs et fournisseurs de partager leurs besoins et solutions RSE.

Rédigé par Laurent Guéna le Dimanche 12 Juin 2022

Lors de sa Journée de la Commande publique, jeudi 9 juin 2022, l’Apeca, association d’acteurs économiques et entités publiques engagés autour de la performance des achats publics, a lancé son club de la mobilité publique, Le marché de la mobilité est complexe avec beaucoup d’opérateurs ", explique comme l’a toujours fait l’Apeca depuis 2003, accompagner les acteurs du secteur public à améliorer leurs pratiques " notamment, aujourd’hui, autour des achats " durables et responsables ".



D’où la création de cette filière qui doit " répondre aux nouveaux enjeux de la mobilité publique ". Elle va travailler sur trois types de marché : celui du déplacement professionnel, celles des solutions de mobilité à destination des collaborateurs des organisations et leurs usagers et ceux des marchés de transport.



le secteur du voyage d’affaires ne subit pas sa première crise, c'est une crise de plus ".



Elle précise, néanmoins : " Ce qui la différencie des autres, c’est qu’elle a entraîné un arrêt total des déplacements professionnels. Du jamais-vu, avec une bascule immédiate sur de la visio-conférence. L’impact du télétravail et l’impact de cette technologie modifient totalement la façon dont on va aborder le voyage d’affaires. Il va falloir des outils probants pour arbitrer entre le "Je voyage" ou "je ne voyage pas" .



Par ailleurs, " la RSE est un sujet qui augmente en pression sur les décisions managériales et qui est d’ores et déjà légiféré dans le secteur public, qui s’accélère".



Autres éléments à prendre en compte depuis la crise sanitaire, " le devoir de sécurité du chef d’entreprise " et des " voyageurs de plus en plus à la recherche de bien-être." s, a lancé son club de la mobilité publique, le CAMP : "", explique Sandrine Bailly , secrétaire générale de l’association, qui doit, "" notamment, aujourd’hui, autour des achats "".D’où la création de cette filière qui doit "". Elle va travailler sur trois types de marché : Brigitte Jacubowski (JK Associates Consulting), membre du CAMP, revient sur le contexte qui a poussé à le lancer : "".Elle précise, néanmoins : "Par ailleurs, "Autres éléments à prendre en compte depuis la crise sanitaire, "" et des "

Un Club ouvert à toutes les familles du déplacement et du voyage d'affaires Ce club, présidé par Ziad Minkara, (CDS Group) et animé par Xavier Lallement (Heylix), a donc pour objectif de participer à repenser sa politique voyage en prenant compte toutes ces nouvelles donnes.



Les grandes orientations du CAMP, selon Xavier Lallement : " Développer une relation plus étroite entre fournisseurs et acheteurs sur les solutions concrètes pour répondre à l’ensemble des nouveaux enjeux tels les achats responsables et le confort du voyageur ou de l’usager. On va d’abord identifier les sujets sur lesquels on va travailler pour aboutir à des réponses concrètes. "



L’idée du CAMP est d’avoir une réflexion collective de filière avec les acheteurs publics et les opérateurs économiques.



Pour Ziad Minkara , déjà, "l e déplacement professionnel n’est pas mort " . Il insiste : " L’ambition est de réunir l’ensemble des acteurs du déplacement pour partager, d’un côté les besoins RSE des clients, et de l’autre les pratiques RSE des producteurs ".



Un de ses objectifs : " éviter la multiplication des normes " et offrir une " formation pragmatique de la RSE ". Mais, aussi, de lutter contre le " air bashing " : "quand on prend le train, on n’est parfois contraint d’y ajouter une nuit d’hôtel alors que cela ne sera pas le cas lors d’un vol aller-retour dans la journée."



Le CAMP est ouvert à tous les adhérents de l’Apeca et, aussi, moyennant une cotisation, à tous les acteurs du déplacement, agence de voyages, carte de paiements, opérateurs technologiques… Le Club profitera de l’IFTM Top Resa (du 20 au 22 septembre) pour présenter à tout l’écosystème du déplacement professionnel sa raison d’être.

Les objectifs de l’APECA à travers le CAMP :



• Construire un espace de dialogue et de travail entre la sphère publique et les entreprises du déplacement autour d'outils et référentiels sectoriels, adaptés à la filière et utilisables dans les marchés publics



• Accompagner les acteurs de la filière vers des pratiques achats responsables et promouvoir le parcours Relations Fournisseurs et Achats Responsables (RFAR) porté par Le Médiateur des entreprises



• Accompagner les donneurs d’ordres publics et fournisseurs sur l’anticipation des impacts liés aux évolutions réglementaires (Code de la commande publique, loi Climat et Résilience, loi d'Orientation des Mobilités, loi AGEC, analyse du coût du cycle de vie …)



• Représenter la filière dans les réflexions sur les évolutions des pratiques et de la réglementation



• Former et sensibiliser les acteurs et leurs collaborateurs



• Promouvoir les bonnes pratiques via des conférences, ateliers, témoignages et publications …

