Destination Mayenne : devenir attractif au-delà du tourisme !

la solution la plus simple efficacement

Le tourisme est une part de l’attractivité d’un département, faire une extension des missions de l’agence Mayenne Tourisme nous a paru la solution la plus simple efficacement

"L’évolution vers l’attractivité globale n’est pas une simple extension de périmètre, mais un changement de posture : porter une vision d’ensemble qui relie tourisme, santé, économie, accueil de nouveaux habitants, culture, sport et qualité de vie. Le projet est exigeant, mais il s’appuie sur des atouts solides(...)



En fédérant l’ensemble des parties prenantes, nous pouvons créer un cercle vertueux où chaque réussite individuelle renforce l’image collective."