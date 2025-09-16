Réunie le 12 septembre en assemblée générale, l’agence Mayenne Tourisme change d’échelle.
Elle se positionne désormais dans une dynamique élargie associant élus, institutions, entreprises, associations, acteurs culturels et sportifs, établissements d’enseignement supérieur et habitants.
Sans renoncer à son socle historique au champ touristique, l’agence étend son périmètre à l’attractivité résidentielle et économique.
« Il faut faire savoir que la Mayenne a tout pour réussir », souligne Olivier Richefou, président du Conseil départemental.
Destination Mayenne : devenir attractif au-delà du tourisme
Concrètement, trois volets structurants encadrent désormais l’action de l’agence. Le premier volet porte sur l’attractivité résidentielle et l’hospitalité : il s’agit de traiter l’accueil de nouveaux habitants comme une politique publique à part entière. Au-delà de la communication, l’enjeu est opérationnel : proposer un écosystème de services (logement, mobilités, emploi du conjoint, intégration sociale) et des parcours d’installation fluides pour des profils ciblés (médecins, enseignants, entrepreneurs, familles).
Le deuxième volet concerne le marketing et la communication : dans un contexte concurrentiel et budgétaire contraint, l’agence veut démontrer l’attractivité du territoire sous une bannière commune, la marque MAYENNE, en s’appuyant sur des événements vitrines, des campagnes narratives incarnées et des relais puissants chez ses partenaires publics et privés.
Le troisième volet est l’observation et l’analyse : la création d’un observatoire de l’attractivité doit suivre des indicateurs clés (emploi, démographie, flux touristiques, satisfaction des habitants, notoriété de la marque).
Destination Mayenne : une gouvernance rénovée
Cette extension de missions est présentée comme « la solution la plus simple efficacement » pour intégrer le tourisme dans l’attractivité globale : « Le tourisme est une part de l’attractivité d’un département, faire une extension des missions de l’agence Mayenne Tourisme nous a paru la solution la plus simple efficacement. » a déclaré Joël Balandraud président de Destination Mayenne.
La gouvernance est rénovée : un Conseil d’administration représentatif et des groupes de travail thématiques (résidentiel, santé, tourisme, culture, sport, enseignement supérieur, etc.) rassemblent environ trente personnalités par domaine.
"L’évolution vers l’attractivité globale n’est pas une simple extension de périmètre, mais un changement de posture : porter une vision d’ensemble qui relie tourisme, santé, économie, accueil de nouveaux habitants, culture, sport et qualité de vie. Le projet est exigeant, mais il s’appuie sur des atouts solides(...)
En fédérant l’ensemble des parties prenantes, nous pouvons créer un cercle vertueux où chaque réussite individuelle renforce l’image collective." conclut un communiqué de presse.
