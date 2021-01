Destination Montagnes : Grand Ski se maintient... au format digital

Compte tenu des dernières annonces gouvernementales et du manque de visibilité, Atout France a pris la décision de maintenir le salon Destination Montagnes – Grand Ski mais dans un format 100% digital.



"Préparer la saison 2021/2022 et faire en sorte que les massifs français figurent en bonne place dans la programmation des voyagistes, tel sera l’enjeu de cette édition exceptionnelle de Destination Montagnes – Grand Ski, qui démontre année après année toute sa pertinence et son utilité" explique un communiqué de presse.



Du 23 au 26 mars, les professionnels français de la montagne pourront donc se retrouver dans le cadre du salon en ligne et faire découvrir leur offre aux prescripteurs internationaux et français lors de rendez-vous à distance.



Plus de 400 tour-opérateurs internationaux sont déjà mobilisés pour cette édition digitale annonce Atout France.