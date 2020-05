Destination Nevers... Pour un jour, pour toujours !

La ville de Nevers et Nevers Agglomération ont ainsi fait le choix de réaliser un spot TV de 20 secondes, valorisant toutes ces richesses, diffusé sur les chaines nationales de France TV.



Souhaitant par là même attirer de nouvelles populations mais aussi de nouveaux porteurs de projets, en alternative aux grandes métropoles françaises, Nevers et ses 12 communes environnantes sont à même d’offrir à chacun toutes les conditions de réussite et de séjour.



Le spot TV sera diffusé à partir du mercredi 13 mai sur les chaines nationales de France Télévision : France 2, France 3 et France 5.