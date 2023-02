Deux hôtels Landmar obtiennent la Travelife Gold Certification

Pour obtenir ce label, Landmar Hotels a dû répondre à une série de critères (...) dans des domaines tels que la gestion des déchets, la réduction des émissions et la conservation des ressources naturelles

Deux hôtels du groupe Landmar Hotels ont décroché la certification Travelife Gold. Il s'agit des établissements : Landmar Playa La Arena et Landmar Costa Los Gigantes à Tenerife. Travelife est un label international qui, par le biais d'un audit externe, évalue les hôtels et tour-opérateurs. Pendant deux jours, les deux établissements ont ainsi été examinés surLa certification est valable deux ans et elle pourra ensuite être renouvelée en 2024.José María Teixidó, Directeur des opérations de Landmar Hotels a déclaré : «».Le groupe a obtenu d'autres labels. Les hôtels de Tenerife ont obtenu le label Ecostars, qui évalue les principaux axes de durabilité de chaque hôtel et mesure l'impact environnemental de chaque séjour, la certification UNE-EN ISO 14001 et la certification Great Place to Work, obtenue en 2022 pour la gestion des personnes et de leur environnement de travail.