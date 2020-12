Devenez expert des Îles de Guadeloupe

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Basse-Terre, Grande-Terre, Les Saintes, La Désirade et Marie-Galante : connaissez-vous réellement les îles de Guadeloupe ?

Rédigé par Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe le Lundi 14 Décembre 2020

Au fil des années, les offres se sont diversifiées, développées dans tous les secteurs de l’archipel : hébergements, transports, restauration, activités, et vie quotidienne.



Dans le même temps, vos clients cherchent de plus en plus d’expériences de séjours et de témoignages hors des sentiers battus. Pourquoi les îles de Guadeloupe plutôt qu’une autre destination ?



Grâce au programme de certification « Secrets des Îles de Guadeloupe », apportez-leur des réponses singulières et pertinentes qu’ils ne trouveront pas dans les guides touristiques.

Devenez expert des îles de Guadeloupe avec le nouveau programme de certification



Ce programme vous offrira une formation complète, un accompagnement personnalisé et des avantages exclusifs. Avec ses 4 étapes, le programme "Secrets des Îles de Guadeloupe" vous offre toutes les connaissances nécessaires pour vous aider à sécuriser vos ventes de manière dynamique et conviviale :



• L’ E-learning enrichi, interactif, illustré de nouveaux visuels, pour une immersion parmi les 5 îles de la destination à votre rythme

• L’Eductour à la carte, toute l’année, en petits groupes ou en individuel pour vivre la destination et mieux la partager avec ses clients et les autres professionnels.

• Le Challenge des ventes, rétroactif, sera activé courant 2021.

• Le Webinaire ou Séminaire de 45mn régulier avec des expériences virtuelles pour des échanges plus pratiques, techniques, conviviaux, accessible aussi en replay.



Les agents de voyages peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur

Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) innove et propose un programme complet qui permettra aux agents de voyages de devenir un expert certifié : un programme simple et ludique qui vous livrera tous les secrets des îles de Guadeloupe !Ce programme vous offrira une formation complète, un accompagnement personnalisé et des avantages exclusifs. Avec ses, le programme "Secrets des Îles de Guadeloupe" vous offre toutes les connaissances nécessaires pour vous aider à sécuriser vos ventes de manière dynamique et conviviale :enrichi, interactif, illustré de nouveaux visuels, pour une immersion parmi les 5 îles de la destination à votre rythmeà la carte, toute l’année, en petits groupes ou en individuel pour vivre la destination et mieux la partager avec ses clients et les autres professionnels., rétroactif, sera activé courant 2021.de 45mn régulier avec des expériences virtuelles pour des échanges plus pratiques, techniques, conviviaux, accessible aussi en replay.Les agents de voyages peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur www.secretsdesilesdeguadeloupe.com pour entamer la certification.

Une formation pour répondre aux besoins des agents de voyages. Cette formation (nouvelle formule) est entièrement basée sur les besoins des agents de voyages. Une étude menée par le CTIG auprès d’une centaine d’agents de voyages francophones en Juillet 2020 : 39% des distributeurs jugent les séminaires en ligne comme étant les outils de formation les plus intéressants et 30% des professionnels du tourisme trouvent que l’e-learning leur est indispensable. 35% des agents de voyages et tour-opérateurs confirment que l’éductour est une étape essentielle à la certification.



Les Experts bénéficieront d’une palette d’outils d’aide à la vente adaptés à leur besoins : actualités, guides et brochures, médiathèque des îles de Guadeloupe et d’autres privilèges tels que des astuces de voyages, des surprises, cadeaux et invitations VIP tout au long de l’année.



Contact E-mail : infoeurope@lesilesdeguadeloupe.com

Site web : www.secretsdesilesdeguadeloupe.com





Lu 401 fois Notez

Dans la même rubrique : < > République Dominicaine : Le Hilton La Romana Un outil révolutionnaire pour séduire vos futurs mariés