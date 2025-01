"Dire que les TMC sont opaques est une légende urbaine"

L’offre n’a jamais été aussi diverse

« Il n’y a jamais eu aussi peu de banalisation. »

« Il n’y a pas de online sans offline »

CDS a réuni plusieurs dirigeants de TMC pour débattre des évolutions et des enjeux du secteur. «», affirme Éric Ritter , patron de VoyageExpert, avant d’ajouter :, en s’adaptant à une fragmentation accrue de l’offre et à une demande croissante de personnalisation., résume Grégory Baumann , directeur général adjoint d’Havas Voyages.Cette phrase illustre bien l’équilibre que les TMC doivent trouver entre innovation technologique et service de proximité.