Ditex 2022 : réservez votre Club Déjeuner

Pendant le Ditex 2022, les 30 et 31 mars 2022 au Palais du Pharo à Marseille, TourMaG organise comme chaque année Le Club Déjeuner du Ditex.



Le Club Déjeuner est ouvert à tous les exposants qui souhaitent inviter à déjeuner le 30 mars 2022 leurs clients, partenaires ou prospects dans le cadre historique et raffiné du Palais du Pharo.



Vous pourrez ainsi inviter réserver une table de 8 couverts (plus nous consulter) au cours d'un déjeuner de qualité servi à table, après le cocktail et Champagne d’accueil au bar du Club.