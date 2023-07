Droit de réponse sur l'article de Catherine Techer et MWR Life Un article publié le 2 juin 2023

Eric Aubin, le vice-président Europe de MWR Life Europe, par voie électronique a publié un droit de réponse suite à l'article paru sur TourMaG "Escroquerie voyage : une enquête lève le voile sur Catherine Techer et MWR Life".

Rédigé par Anaïs BORIOS le Lundi 10 Juillet 2023

TourMag avait publié en 2021 un premier article signé d’Anaïs Borios qui relayait les propos de Xavier Rossey, à la fois présenté comme source et victime !



Nous avions regretté alors que la journaliste n’ait pas pris la peine de contacter MWR Life et lui avions signalé que nous étions à son entière disposition pour lui expliquer le fonctionnement de notre entreprise, dans une volonté de dialogue.



Cette fois-ci, avec cet article du 2 juin 2023, TourMag ouvre largement ses colonnes à Xavier Rossey, à nouveau sans juger utile de contacter MWR Life, malgré le principe de déontologie journalistique relatif au contradictoire, ce qui aurait pourtant permis de délivrer aux lecteurs une information plus équilibrée que le discours accusateur de cet individu, discours infondé selon nous.



Nous nous interrogeons également sur les raisons pour lesquelles Anaïs Borios laisse Xavier Rossey avancer de fausses affirmations, alors qu’elle connaît le sujet puisqu’elle a rédigé 2 articles en février 2023 qui détaillent le fonctionnement de MWR Life et de Travel Advantage. Xavier Rossey affirme, par exemple, qu’ « à moins d’être un voyageur très régulier », il n’y aurait selon lui « aucun intérêt » dans notre système. Les milliers de personnes qui font appel à nos services sont pourtant la meilleure preuve du contraire !



Nos offres révèlent tout l’intérêt de la nouvelle façon de voyager que nous proposons. Les lecteurs retrouveront de nombreux témoignages en ce sens de nos Ambassadeurs comme de nos clients sur les réseaux sociaux.



Pour beaucoup d’entre eux qui aiment voyager, ce sont souvent des milliers d’euros d’économies réalisées. Contrairement aux dires de Xavier Rossey, l’accès à la plateforme Travel Advantage est largement ouverte aux nonmembres grâce aux Pass Invités. Un non-membre peut ainsi constater gratuitement les avantages proposés et profiter de certaines prestations.

Il en est de même pour l’accusation « d’embrigadement » visant à faire croire qu’un membre « Elite » devrait parrainer des membres « Elite » pour financer son abonnement.



MWR Life propose aux Ambassadeurs, et non aux membres, de percevoir des commissions sur tous les clients, VIP, PLUS ou ELITE, qu’ils mettent en relation avec l’entreprise. Un Ambassadeur, qui n’a aucune obligation d’être lui-même client, peut ainsi bénéficier de revenus lui permettant de financer tout type d’abonnement qu’il choisirait.



Quant au membre, il pourra rentabiliser son abonnement grâce aux économies réalisées sur ses réservations. MWR Life n’a pas été « implantée en France » par Catherine Techer. MWR Life n’est pas un système pyramidal. MWR Life, Yoni Ashurov et Eric Aubin contestent totalement les accusations selon lesquelles ils auraient commis ou se seraient rendus complices de faits répréhensibles. MWR Life est établie depuis plus de 6 ans en France et ne fait l’objet d’aucune sanction judiciaire ou administrative.



Eric Aubin n’était pas « grassement rétribué », ni par Catherine Techer, ni par la société de celle-ci. Xavier Rossey affirme être victime d’une escroquerie alors que l’article du 30 août 2021 rédigé par Anaïs Borios mentionne qu’il « a pu récupérer son argent »



Selon les informations dont nous disposons, il semble qu’il a même perçu une somme très supérieure à celle qu’il a investie dans la société de Catherine Techer. Xavier Rossey est présenté comme un lanceur d’alerte, cependant ses actions sont incompatibles selon nous avec le statut de lanceur d’alerte, car il agit de manière financièrement intéressée.



Il a sollicité de l’argent auprès de différentes personnes dans des circonstances très critiquables, si ce n’est illégales, pour un montant de plusieurs centaines de milliers d’euros.



Les lecteurs de TourMag doivent savoir que si Xavier Rossey prétend aujourd’hui que MWR Life serait un système pyramidal, soi-disant une escroquerie, il proposait fin décembre 2022 de travailler contre rémunération pour MWR life : il proposait ses services afin de gérer la communication dont, affirmait-il, la société allait bientôt avoir besoin, en réalité en conséquence de ses actions à lui !



MWR Life a naturellement refusé de lui verser la moindre somme d’argent. Il semble désormais lancé dans une croisade personnelle. MWR Life regrette qu’après avoir signalé la nature des agissements de Xavier Rossey à TourMag, ce site web persiste à le laisser parler sans vérification, ni contradictoire. Les motivations de TourMag semblent obscures et les lecteurs de TourMag méritent mieux que cela.



Eric AUBIN

Vice-Président Europe MWR Life

DG TRAVEL ADVANTAGE SAS

