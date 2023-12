Dtravel DMC, votre agence réceptive au Portugal vous propose: le Circuit Eco-Tour

Laissez-nous vous expliquer :L'Eco-Tour est un circuit portant le cachet d'originalité Dtravel, adapté aux voyageurs qui souhaitent faire des choix responsables et écologiques. Tout au long de cet itinéraire, nous ferons attention aux moindres détails, qui ont tous été conçus pour être respectueux de l'environnement. Nous utiliserons des moyens de transports non conventionnels à faible impact environnemental, tels que les autocars ou voitures électriques, les vélos, les transports publics, les voiliers et, bien sûr, nous voyagerons souvent à pied pour permettre de longues promenades. De plus, pour réduire notre impact, nous proposerons des structures ou des résidences éco-labellisées entourées par la nature, où nous séjournerons le plus longtemps possible pour éviter des longs trajets en autocar.Nous traverserons plusieurs villes du Nord au Sud du pays, et dans chacune d'entre elles, vous y vivrez une expérience unique. À Santiago do Cacém, par exemple, une ville typique de l'Alentejo, nous commencerons par une courte promenade de 1,7 kilomètre. Nous visiterons une ancienne peuplée romaine et séjournerons dans l'un des sites de glamping (Glamourous Camping) les plus originaux de la côte. En résumé, une vraie immersion dans la nature, n’est-ce pas ?