Dtravel DMC, votre agence réceptive au Portugal vous propose: le Circuit « Le Portugal à Pied »

Laissez-nous vous expliquer :Le Portugal à Pied est un circuit portant le cachet d'originalité Dtravel, adapté aux voyageurs qui aiment profiter pleinement de l’endroit qu’ils visitent et qui n’ont pas peur de la fatigue d’une visite à pied.Dans ce circuit nous vous proposons d'explorer le potentiel du véritable coeur du Portugal. À partir de la visite à pied de certains “parcours”, c’est-à-dire les sentiers balisés de la région, nous découvrirons son potentiel économique, ses traditions parfois ancestrales, sa végétation endémique et, bien sûr, sa cuisine.Nous traverserons des chaînes de montagnes parsemées de petits villages agricoles, autrefois occupés uniquement par de petits groupes de personnes et aujourd’hui recherchés par ceux qui, comme nous, veulent s’immerger dans la nature la plus intacte. Nous traverserons des parcs naturels, où la faune et la flore méritent une immersion totale.Cependant, nous privilégierons également quelques visites culturelles, qui nous permettront de faire une pause dans la marche et d’élargir les horizons de notre visite. Parmi ceux-ci, incontournables, l’Université de Coimbra, le Palais Buçaco, le centre thermal de Luso et, bien évidemment, la ville de Lisbonne et sa voisine Sintra.