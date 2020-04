E. Foiry (Kuoni): "Le retour important de la clientèle en agences sera lié à un vaccin ou à un traitement efficace"

TourMaG.com - Comment Kuoni vit cette période particulière ?



Emmanuel Foiry : Nous vivons confinés.



Tous les bureaux sont fermés depuis le lundi 16 mars 2020, un certain nombre de salariés travaillent de chez eux, et une partie du staff a été placé en chômage partiel, avec des taux variables selon les services.



Nous travaillons d'une façon plus ou moins efficace, nous ne trouvons pas dans le télétravail, l'efficacité que nous pouvons avoir quand nous sommes tous réunis, c'est indiscutable.



TourMaG.com - Arrivez-vous à vous projeter ?



Emmanuel Foiry : Nous n'envisageons pas vraiment l'avenir, où alors nous dessinons vaguement les traits de ce qu'il pourrait se passer, à partir de différents scénarios.



Au niveau du groupe, nous gérons par rapport à des hypothèses basées sur une reprise plus ou moins lointaine, et le chiffre d'affaires qui en découlera.



Donc nous avons un scénario dans lequel tout repart vite, un autre moins vite et encore un autre avec une reprise nettement plus lointaine. Une chose est sûre, nous ne nous projetons pas au-delà de 2020.



Pour voir plus loin que l'année en cours, il faut avoir des boules de cristal. La réalité collera forcément peu ou prou à l'une des hypothèses retenues, nous ne savons aucunement laquelle est la plus probable.



En fonction des scénarios, nous regardons ce que nous pouvons faire pour réduire les coûts et lisser l'addition, en sachant qu'au bout d'un moment, nos marges de manœuvre seront de plus en plus limitées.



Non seulement nous n'avons plus aucune rentrée d'argent, même si tous les jours nous avons quelques réservations, mais c'est anecdotique, mais nous n'avons pas beaucoup de moyens à notre disposition pour réduire la casse.