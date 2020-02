E-réputation : Que va changer le partenariat stratégique entre Avis Vérifiés et Talkwalker ?

Les infos collectées par Avis Vérifiés seront remontées à Talkwalker

Travailler son e-réputation n'est plus une injonction lointaine pour les entreprises du tourisme, mais c'est devenu un réflexe. Et pour améliorer le travail de veille, Avis Vérifiés et Talkwalker ont noué un partenariat stratégique, afin de faire remonter les avis collecter par la première dans la plateforme de la deuxième. Explications.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 27 Février 2020

Lu 246 fois