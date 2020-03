EDV Med : "dès mercredi les agences en difficulté pourront demander un report des charges sociales"

TourMaG.com - Avant de commenter sur l'actualité, pouvez-vous revenir sur l'élection du président des Entreprises du Voyage Méditerranée (EDV Med) ?



Lucien Salemi : J'ai été élu à la présidence des EDV Med avec pour me soutenir ma tâche, 4 vice-présidents de région.



Les administrateurs se sont présentés pour mener à bien différentes missions.



Il est impossible de travailler dans son coin. Le rôle des institutions est d'être des acteurs de l'industrie et non des spectateurs, que ce soit au niveau régional et national.



Dans ce monde, l'échange et la proximité sont importants, mais aussi la transmission... Telles sont les motivations des élus. La région Méditerranée est la 2e de France, avec plus de 550 adhérents répartis sur tout l'arc du bassin.



Nous représentons La Corse, la Provence, le Languedoc-Roussillon et la Côte d'Azur, au vu de la superficie et du particularisme de chaque territoire, nous avons élu 4 vice-présidents (voir les noms à la fin de l'interview, ndlr).



Cela permettra à nos adhérents de bénéficier d'un contact privilégié avec ces personnes.



TourMaG.com - Quel sera le prochain rendez-vous ?



Lucien Salemi : Nous allons organiser de grands événements à savoir que les 4 conseils d'administration se passeront non seulement dans chacune des régions, mais en plus les portes seront ouvertes à tous après les délibérations.



Nous inviterons des intervenants de qualité en fonction de l'actualité.



De plus, lors du salon du Ditex, le 18 mars 2020 au matin, nous organiserons une Assemblée Générale pour présenter tous nos nouveaux élus à nos adhérents, il y aura aussi la présentation d'un rapport moral et financier.



Nous organiserons aussi une convention, sans trop en dévoiler, la destination sera super sympa.