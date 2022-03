Egencia profite des tarifs négociés d'Amex GBT

Egencia va profiter des tarifs spéciaux sur des vols intérieurs et internationaux négociés par Amex GBT.



Les tarifs négociés d’Amex GBT portent sur plus de 90 compagnies aériennes et en moyenne, les clients du gestionnaire de voyages d’affaires économisent jusqu’à 25 % sur les principaux itinéraires de vol indique un communiqué de presse.



Les organisations qui disposent déjà d’accords aériens bénéficieront de ce programme grâce à un inventaire disponible plus étendu ainsi que des remises supplémentaires poursuit Egencia.