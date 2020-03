Elisabeth Borne : "Nous déconseillons fortement tous les voyages non-nécessaires..."

Le but : s’assurer d’un plan de continuité des transports en fonction de la gravité de l’épidémie.



« Il n’est pas question d’arrêter de faire rouler les trains, le plan de continuité d’activité vise à trouver le meilleur équilibre possible.



Il ne s’agit pas d’arrêter le pays, il n’y a pas de scénario dans lequel on arrêterait tous les transports, ça n’existe pas » , a tranché la ministre, n’excluant toutefois pas une baisse des plans de transports en stade 3 de l’épidémie.



« Un accueil spécifique a été mis en place dans les aéroports les plus susceptibles d’accueillir des voyages en provenance des zones à risques, avec des affichages et la remise de documents en plusieurs langues » , a poursuivi la ministre, précisant qu'à Roissy Charles-de-Gaulle et Saint-Denis-de-la-Réunion des accueils médicalisés étaient en place pour « les pays les plus à risques ».



Les autorités françaises tentent d’endiguer la progression de l’épidémie de Coronavirus dans le pays alors que 130 personnes sont contaminées, dont 49 dans l’Oise, et que 3 personnes en sont décédées.