« Embarquez ! » : les podcasts d’IFTM Top Resa continuent

Embarquez ! Le Podcast de l’IFTM à emporter partout, continue de recevoir à son micro de plus en plus de personnalités du tourisme qui s’adonnent chaque semaine à l’exercice.



Ces podcasts professionnels de 20 minutes sont à écouter partout et à tout moment. Réalisé sous le patronage de l’IFTM, avec la contribution de l’agence Eug & Jo, ces formats pratiques allient facilité d’écoute et découvertes variées portées par les voix des spécialistes de la profession. Acteurs et actrices des segments loisirs ou affaires, institutionnels et journalistes experts se régaleront à livrer leurs regards sur cette industrie passionnante, tout en nous livrant des témoignages personnels et intimes.