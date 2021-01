Embarquez vers les Açores avec SATA Azores Airlines et laissez-vous surprendre

Situées au large de l’océan Atlantique, à seulement 4h en vol direct au départ de Paris Charles de Gaulle, les 9 îles qui composent l’archipel des Açores recèlent chacune de trésors insoupçonnés.

Rédigé par Aurélie Trouillard, SATA Azores Airlines le Lundi 11 Janvier 2021





SATA Azores Airlines, compagnie aérienne portugaise fondée en 1947 relie en vols directs les Açores aux Etats-Unis (Boston), au Canada (Toronto et Montréal) et à l’Europe.



Authentique et chaleureuse, à l’image de l’archipel, la compagnie a pour ambition de connecter ce que la mer sépare en proposant des vols internationaux, mais également des vols domestiques entre les différentes îles des Açores, Madère et le Portugal continental.



A partir du 1er juin 2021, vous pourrez vous envoler vers Ponta Delgada aux Açores, archipel portugais aux multiples facettes situé au milieu de l’océan Atlantique. Le vol sera opéré les mardi, mercredi et samedi jusqu’au 29 septembre. L’occasion de découvrir une destination européenne hors des sentiers battus et de vous laisser surprendre par les trésors qu’offrent chacune des 9 îles.

Roissy Charles de Gaulle (terminal 2D) à 14h05 et atterrira 4 heures plus tard à Ponta Delgada (PDL), sur l’île de Sao Miguel, à 16h05. Au retour, le vol décollera de Ponta Delgada à 7h15 pour une arrivée à Roissy à 13h05.

Confortablement installé à bord de l’une des 2 cabines (Executive et Economy) vous pourrez commencer à profiter de A l’aller le vol, opéré par un Airbus A321neo LR partira deà 14h05 et atterrira 4 heures plus tard à Ponta Delgada (PDL), sur l’, à 16h05. Au retour, le vol décollera de Ponta Delgada à 7h15 pour une arrivée à Roissy à 13h05.Confortablement installé à bord de l’une des(Executive et Economy) vous pourrez commencer à profiter de l’accueil açoréen en dégustant votre repas tout en profitant du service de divertissement à bord disponible en cabine, et sur votre téléphone ou tablette.

Que vous soyez amateur de sport, de grands espaces, de culture ou de gastronomie, vous trouverez à coup sûr votre bonheur sur l’une des îles de l’archipel. Desservies en avion par SATA Air Açores ou en ferry, les îles de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, Sao Jorge, Santa Maria, Sao Miguel et Terceira vous surprendront par la richesse de leur patrimoine naturel et culturel.

5 raisons d’explorer les Açores en 2021 : 1. Une destination nature méconnue, à seulement 4 heures de Paris

Bien que situés en Europe, les Açores restent une destination méconnue et préservée du tourisme de masse.



2. Un endroit unique en Europe pour observer les cétacés

Environ 25 espèces résidentes et migratrices peuvent être observées aux Açores, y compris le magnifi¬que cachalot et la baleine bleue. Un tiers des 81 espèces de cétacés identi¬fiées dans le monde entier peut être observé dans les eaux de l'archipel.



3. 9 îles pour satisfaire toutes les envies de voyage

Le climat doux toute l'année permet de faire l'expérience de l'observation des baleines, de nager avec les dauphins, de faire de la randonnée, du golf, du surf, de la planche à voile, du VTT, du canyoning ou simplement de profiter de la douceur de vivre açoréenne.



4. Une destination bien être au naturel

D'innombrables sources d'eau carbonique naturelles, des cascades, des bassins ferrugineux, des sources thermales et des spas sont très appréciés en raison de leurs particularités uniques.

Les thermes Termas da Ferraria et Furnas, à São Miguel, ainsi que les Termas do Carapacho, à Graciosa font partie des plus connus de l’archipel



5. Pour ses 2 sites UNESCO

Le centre historique d'Angra do Heroísmo, sur l'île de Terceira, et le paysage de la culture viticole de Pico Island, sur l'île de Pico figurent parmi la liste des sites classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.



Bonus : réservez en toute sérénité vos vols SATA Azores Airlines. Tous les billets réservés jusqu’au 31 mars 2021 sont modifiables sans frais, autant de fois que nécessaire, jusqu’à la date du voyage. Plus de

Contenu réalisé avec l’aimable participation de Visit Portugal et Visit Azores

