Emirates : salon dans le Hall B du Terminal 3 et reprise du service Chauffeur Drive

Le salon sera intégralement désinfecté quotidiennement.En outre, tout au long de la journée, tous les sièges et tables seront régulièrement désinfectés après le départ de chaque client.Les employés des salons d'Emirates porteront un équipement de protection individuelle (EPI) pour les protéger et protéger nos clients, tout en assurant leur propre protection.Le 1er juillet, Emirates reprendra également son service gratuit de voiture avec chauffeur pour les clients de Première Classe et de Classe Affaires à Dubaï et dans d'autres villes.À Dubaï, les voitures sont nettoyées et désinfectées à l'intérieur et à l'extérieur à chaque changement d’équipe.Les chauffeurs porteront des masques et des gants, et d’autres contrôles rigoureux sont également mis en place. Les points "sensibles" du véhicule, tels que les poignées de porte et les poignées des bagages de chaque client, seront désinfectés à la fin du trajet.Chaque voiture est limitée à 3 clients et le port des masques est obligatoire pour les passagers. Des véhicules plus grands, pouvant accueillir 4 passagers, sont disponibles sur demande.Pour plus d'informations : www.emirates.com/yoursafety