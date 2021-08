Emmanuel Foiry (Kuoni France) : "Quand les mesures sont fluides et claires, il y a des réservations, les gens veulent voyager"

TourMaG.com - Les RH vont-elles jouer un rôle axial dans la relance de l'industrie du tourisme ?



Emmanuel Foiry : Plus que jamais ! Elles en jouaient déjà un avant, elles vont désormais avoir un rôle primordial dans toutes les industries.



D'ailleurs, la fonction "ressources humaines" au sens noble du terme prend aujourd'hui toute sa valeur dans un monde du travail complètement bouleversé.



Dans le tourisme, n'oublions pas qu'avant la crise, il était déjà compliqué de conserver des talents et d'en recruter, il y avait tout le temps des annonces d'emploi. Pour les commerciaux des services groupes notamment, mais aussi dans les agences de voyages.



Il y a aussi tout le bouleversement lié à la pandémie et qui concerne le chômage partiel et le télétravail : la vie de nombre de salariés a changé, entre les collaborateurs qui sont partis, ceux qui sont allés en province, ceux qui ne veulent plus revenir au bureau, etc.



Ces problèmes là vont se poser dans beaucoup d'industries et de services, pas seulement dans le voyage. On ne reverra jamais le parvis de la Défense rempli de centaines de travailleurs.



Chez Kuoni, nous avions mis en place un accord sur le télétravail avant la crise, de 2 jours maximum par semaine. Mais nous ne sommes pas en faveur d'un télétravail à 100%. Et les annonces gouvernementales au sujet du télétravail ont semé la confusion dans l'esprit des salariés...



Il y aura aussi des effets sur l'immobilier de bureau, puisqu'il n'y aura plus jamais tout le monde au bureau en même temps.



A ces phénomènes se rajoutent les problèmes propres et inhérents au tourisme qui existaient déjà avant la crise : le tourisme ne fait plus tellement rêver les jeunes, en particulier dans les grandes métropoles.



Une agence de voyages est un concept que les 20-30 ans ne comprennent pas bien aujourd'hui, ils réservent sur Booking, Airbnb.



C'est un métier de passionnés, mais qui ne paye pas bien, avec des contraintes juridiques et qui demande de nombreuses compétences. Alors quand en plus, on n'y trouve plus les avantages qu'il y avait avant, comme les nombreux éductours, c'est sûr que le métier ne fait plus tellement rêver.



Aujourd'hui, vous demandez à un jeune de 25 ans dans quel domaine il souhaite travailler, il vous répond "dans le web". Il n'a pas forcément envie de travailler le samedi.



Par ailleurs, nous peinons également à recruter sur toutes les fonctions transversales : comptabilité, ressources humaines, informatique/web, marketing... Car toutes ces personnes peuvent travailler dans d'autres domaines.



Nous nous sommes "fait piquer" comme cela notre DRH et notre patron du web par d'autres entreprises qui ne sont pas dans le tourisme.



Aujourd'hui, il y a des métiers qui marchent très bien et payent très bien. Comment peut-on lutter ? En attirant des personnes passionnées par le voyage ? Alors qu'aujourd'hui, on ne peut plus tellement voyager... Et puis il faut aligner les salaires...



Mais nous ne sommes pas les seuls dans ce cas. Je pense aux restaurateurs qui manquent de bras. J'ai peur que le tourisme prenne cette voie et ne fasse plus rêver les personnes qui arrivent sur le marché du travail. Tout ceci étant à pondérer par l'attractivité des marques.