En ce début 2022, Kuoni France s’affirme avec une avalanche d’exclusivités

est engagé dans une démarche de tourisme durable et a lancé desavec des déplacements en train et en bateau.Dans cet opus 2022 de Kuoni France , on retrouve de, à savoir : un nouveau, d’Oslo à Stavanger, un autre accompagné, uneScanditours 100 % francophone en Norvège et au Spitzberg, etc.propose des destinations proches et dépaysantes avec une offre bien dosée entre programmes accompagnés et à personnaliser, à savoir : desdont 3 enet 2 en, plus de 13 itinéraires au volant, pour découvrir les capitales et les incontournables des pays celtes.