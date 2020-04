Emmanuel Macron annonce un Plan spécifique pour l’industrie du tourisme

La mauvaise nouvelle, pour le secteur du voyage, c’est que les pays non européens resteront resteront inaccessibles.



L’Europe dont on connaît la situation et le déconfinement progressif risque d’être aussi problématique.



Autant dire que les professionnels peuvent s’asseoir sur la saison d’été. L’horizon des possibles vient d’être brutalement repoussé à septembre prochain.



Dans quel état seront alors la Production et la Distribution françaises ?



La réponse économique pour empêcher une hécatombe et éviter de rayer de la carte 35 000 emplois, devra être à la hauteur.



Si le tourisme made in France semble le seul théoriquement possible, on n’est pas à la fête non plus. L’annulation des Festivals jusqu’à la mi-saison, l’ouverture des bars, restaurants, campings et autres parcs de loisirs repoussée aussi, sont des signaux qui interpellent les professionnels.



Si on ajoute à cela la question du pouvoir d’achat des français et l’état de l’économie en général, l’équation devient quasiment insoluble.



Nous devrions en savoir plus dans les jours et les semaines à venir. Bruno Lemaire et J.B. Lemoyne y reviendront sans doute très rapidement pour détailler de manière plus précise les modalités du "Plan spécifique" promis.