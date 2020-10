Emmanuel Macron : couvre-feu de 21h à 6h en Ile-de-France et dans 8 Métropoles

Un couvre-feu sera instauré à partir de samedi 00h00 en Ile-de-France et les métropoles de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse, a annoncé Emmanuel Macron, mercredi 14 octobre 2020 à l'occasion de son intervention à la télévision.



Il sera instauré entre 21h et 6h au moins pour 4 semaines. Le gouvernement souhaiterait qu'il soit étendu jusqu'au 1er décembre 2020, mais pour imposer un tel délai il faudra passer par le Parlement. Les personnes qui circuleront pendant ces horaires devront être munies d'un justificatif professionnel et d'une attestation comme cela a été le cas lors du confinement, mais les modalités seront sans doute précisées ultérieurement.



"Il serait disproportionné de reconfiner" a-t-il déclaré.



"Ce qu'on veut surtout attraper à travers cette mesure, c'est tout ce qui a fait progresser le virus dans ces régions, c’est-à-dire les rendez-vous 'privés', les party, les anniversaires, les moments de convivialité où on se retrouve à 50 et 60, des soirées festives. Malheureusement, parce que ce sont des vecteurs d'accélération de ce virus."



Pour les secteurs qui seraient impactés par ces nouvelles annonces, notamment le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, mais aussi de la culture : théâtre, cinéma, de nouvelles mesures seront mises en place, a annoncé le chef de l'Etat.