Emmanuel Macron : "les frontières à l'entrée de l'UE et de l'espace Schengen seront fermées"

" Dès demain midi, les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront fermées ", a annoncé Emmanuel Macron, Président de la République, lors de son discours prononcé lundi 16 mars 2020.



Tous les voyages entre l'UE et d'autres pays seront suspendus pendant 30 jours.



Il a par ailleurs annoncé que dès demain midi (mardi 17 mars 2020) et " pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits"