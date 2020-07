En passant par la Lorraine... à la découverte des douceurs de la Meuse

Au dessert les valets apportent des panières de ce gâteau nouveau de forme originale, doré, fondant. Une promesse de délice, en somme.



Ravi, le roi fait venir la jeune et jolie servante.



- « Comment s’appelle cette petite merveille ?

- Elle n’a pas de nom , Sire, c’est ce que l’on fait chez moi, à Commercy les jours de fête.

- Et quel est ton nom ?

- Madeleine.

- Et bien ce gâteau s’appellera madeleine de Commercy, et je te nomme pâtissière du roi ».



A la mort de Stanislas (1766), un des pâtissiers du château s’installa dans un village voisin et fit le négoce de la madeleine tout en essayant de protéger le secret.



Le commerce prit un tel essor que plusieurs fabriques virent le jour et firent le renom de Commercy.



L’arrivée du chemin de fer et le long arrêt technique en gare de Commercy permit aux pâtissières la vente et la promotion sur les quais. C’est aussi grâce au train que les madeleines furent distribuées à Paris et en France.



Mais la grande notoriété - littéraire celle-ci - c’est à Marcel Proust qu’on la doit. C’est elle, cette petite madeleine trempée dans le thé qui est à « A la recherche du temps perdu ».



Aujourd’hui les deux principales fabriques « La boite à madeleines » des frères Zins , et « A la Cloche Lorraine » produisent des tonnes du fameux gâteau. Des visites dégustations sont proposées tous les jours.