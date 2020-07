Enquête Covid : une crise "catastrophique", mais des pros toujours prêts à rebondir !

Autre série de questions posées directement aux professionnels sur leur avenir : " Idéalement, souhaiteriez-vous poursuivre votre carrière professionnelle dans le secteur du tourisme et des loisirs ? " et " En toute probabilité, vous voyez-vous poursuivre votre carrière professionnelle dans le secteur du tourisme et des loisirs ? ".



" Nous avons là le versant espoir et le versant réalisme ", commente Gérard Rimbert. A la première question, 75% ont répondu "oui", à la deuxième, ils sont 63% à avoir répondu favorablement.



" Globalement très peu de répondants envisagent de quitter le secteur pour faire autre chose , ajoute Bertrand Réau.



On retrouve ce côté très résilient du secteur face aux crises, mais cette fois-ci chez les professionnels eux-mêmes, et ce face à une crise atypique, dont on ne connait toujours pas l'aboutissement. Au moment de l'enquête, nous étions en plein cœur du confinement et dans l'incertitude la plus totale.



C'est très intéressant, car nous ne sommes pas face à un événement ponctuel qui vient mettre un coup d'arrêt au tourisme dans un lieu, mais face à un événement continu qui met un coup d'arrêt généralisé pour l'ensemble du secteur. Et même dans ce cadre-là, on voit une résilience des professionnels ".



Un travail d'affinage des réponses sera réalisé dans les prochaines semaines, les résultats seront dévoilés à la rentrée.