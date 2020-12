Bertrand Réau : quels enjeux pour le tourisme et les loisirs en temps de crise ?

TourMaG.com - Dans votre étude, vous évoquez également le volet de la formation...



Bertrand Réau : Oui je pose plusieurs questions : à quel moment doit-on "reformer" les acteurs du tourisme de demain ?



Quel soutien leur donne-t-on pour qu'en cohérence avec les plans d'investissement et la mise en place d'articulations pour l'offre et la demande, nous formions en conséquence les professionnels de demain ?



Car aujourd'hui, il n'est pas évident de voir quelle place est accordée à la formation dans les plans d'investissement. Des propositions ont été faites, mais tout ceci est en attente...



Actuellement nous sommes davantage dans la gestion de la crise, dans sa matérialité logistique, que dans la préparation du coup d'après, en tous cas, pour le volet formation.



TourMaG.com - Vous estimez que l'on ne se penche pas encore assez sur le monde du tourisme d'après-crise ?



Bertrand Réau : On en parle, mais pas par rapport au levier de la formation. On voit d'autres leviers, comme celui de l'innovation - et les start-up - qui sont très bien soutenus.



Mais on devrait aussi se demander comment encourager les bonnes pratiques des touristes ? Comment on considère le tourisme comme un espace de socialisation ? Comment on travaille à soutenir la demande en terme de réflexions, et non pas qu'en termes financiers ? Et comment travailler avec les professionnels sur la formation ?



TourMaG.com - Tout ceci est aussi lié, comme vous le soulignez dans l'étude, à un manque d'outils d'étude et d'analyse...



Bertrand Réau : Oui, car pour l'instant les pratiques touristiques sont essentiellement analysées sous un angle économique et consommatoire, sans se demander finalement le sens de ces consommations.



De même, on étudie les mobilités, souvent en terme de nationalités et non pas de groupes sociaux, de pratiques ou d'autres variables, comme le sexe, l'âge, la région etc. Il existe des observations, parfois territorialisées, sur ces questions-là, mais nous n'avons pas d'observations nationales cohérentes qui visent à comprendre vraiment le sens des pratiques. Ceci est un manque cruel.



Pour vous dire, en France, la dernière enquête qui a été menée au niveau national par l'INSEE sur les pratiques des Français date de 2009 (Enquête permanente sur conditions de vie des ménages- volet vacances).



Les autres enquêtes nationales qu'il peut y avoir, notamment sur le suivi de la demande touristique restent centrées sur des questions économiques et de mobilité.



Il va donc falloir prendre en compte d'autres aspects si l'on veut s'inscrire dans cette politique de gestion du temps libre.



Et notamment si l'on veut travailler sur un changement des pratiques. Cela ne peut pas se faire que par le prisme économique, sinon comment expliquer que des personnes adhèrent à des valeurs de tourisme responsable mais ne les mettent pas en œuvre ?



b[TourMaG.com - Il est certain que l'offre a un impact très important sur la demande : si vous ne proposez rien d'écologiquement soutenable ou de touristiquement durable, le voyageur devra vraiment avoir une volonté de fer pour faire autrement.



Mais ce n'est pas uniquement parce qu'on lui propose de voyager comme cela qu'il le fait, c'est l'interaction des deux.



On ne peut pas se passer de comprendre le sens donné des pratiques et il n'est pas évident à déduire, simplement avec des chiffres, en disant : " ceci est du bon tourisme, cela du mauvais tourisme ".



Tant qu'on ne comprendra pas le sens donné aux pratiques, on aura du mal à réfléchir à des formules qui vont toucher de larges populations.