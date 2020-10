Gestion des crises : le CNAM propose une nouvelle formation pour les cadres du tourisme

La formation doit permettre aux cadres sélectionnés de se former pour élaborer des stratégies de moyen et de long terme, en acquérant des compétences d’analyse et des outils pour appréhender les enjeux actuels et futurs du secteur dans un contexte globalisé.



" Nous sommes bien conscients que les entreprises et les acteurs publics sont pris dans un quotidien angoissant et compliqué qui ne leur permet pas de penser déjà au lendemain, mais nous lançons quand même cette formation avec le message que malgré les difficultés, c'est peut-être la bonne période pour se former et être déjà dans le coup d'après ", précise Bertrand Réau.



Ce diplôme d'établissement est adossé au MBA du CNAM et va transmettre les derniers éléments en marketing, stratégie, communication interculturelle, mais il est aussi professionnalisant et doit permettre aux cadres de fournir un certain nombre de productions.



" Nous allons mettre en situation les apprenants pour élaborer une stratégie de développement territorial, comprendre les enjeux internationaux en matière touristique, voir comment réfléchir à un marketing adapté, avec des ateliers et des professionnels de haut niveau ", ajoute Bertrand Réau.



Les projets sur lesquels plancheront les participants seront ainsi adaptés aux territoires dans lesquels sont ils sont implantés et aux types de structures dans lesquelles ils travaillent.



" Si un cadre de l'hôtellerie internationale veut réfléchir à quelle stratégie de développement mettre en place sur un territoire donné, nous allons l'accompagner et travailler avec lui sur les différentes dimensions de ce programme, par exemple ", explique Bertrand Réau.



Géopolitique, innovations sur le marché, questions de territoire, politiques publiques... la crise sous ses différents aspects sera traitée pour comprendre au mieux les enjeux contemporains.