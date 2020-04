Impacts du Covid-19 sur le tourisme : les professionnels invités à répondre à une enquête

Saisir in situ, au moment même où cela se passe, les différentes dimensions des impacts de la crise sanitaire liée au COVID-19 pour le secteur du tourisme

Il existe de nombreuses études sur le tourisme et l'emploi en France, essentiellement économiques, mais qui ne permettent pas de comprendre la diversité des configurations des différents segments du marché et des situations vécues

", tel est l'objectif de l'enquête que vient de lancer le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), en collaboration avec l’ESTHUA-Université d’Angers.", explique Bertrand Réau, enseignant-chercheur au CNAM, et qui mène cette enquête aux côtés de Christophe Guibert, enseignant-chercheur à l'Université d'Angers et Gérard Rimbert, sociologue et enseignant au CNAM.C'est en effet ce vécu, ce ressenti que les trois chercheurs aimeraient étudier, comme cela se pratique beaucoup plus dans le monde anglo-saxon, par exemple. répondre en ligne au questionnaire, afin de leur permettre de documenter les effets de la crise sur le secteur.