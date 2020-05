Covid-19 et tourisme : participez à l'enquête menée par le CNAM et l'ESTHUA

L'enquête lancée par le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), en collaboration avec l’ESTHUA-Université d’Angers, est toujours d'actualité.Elle vise à collecter auprès des acteurs du tourisme et des loisirs (distributeurs, producteurs, hôteliers, croisiéristes, parcs d'attractions, etc.) des informations sur les impacts de la crise sanitaire liée au Covid-19.Déjà 650 professionnels y ont répondu, certains étant même prêts à accorder un entretien pour approfondir leurs réponses.En lançant un nouvel appel, suite aux récentes annonces du gouvernement, les enseignants-chercheurs Bertrand Réau (CNAM), Christophe Guibert (ESTHUA) et Gérard Rimbert, (CNAM) espèrent atteindre les 1 000 répondants.Mais aussi, grâce aux réponses obtenues à différentes périodes, pouvoir comparer l'évolution de la perception de cette crise par les acteurs du secteur. cliquez ici. Comptez 15 minutes pour y répondre.Les réponses demeureront strictement anonymes et confidentielles et ne seront utilisées qu’à des fins de recherche, partagées avec les acteurs du secteur uniquement avec des statistiques d’ensemble.Les résultats seront dévoilés sur TourMaG.com.