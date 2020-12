Europe : vers une vaccination obligatoire pour voyager ?

A la question sera-t-il indispensable d'être vacciné contre la covid-19 en Europe et au-delà ? Voici la réponse du ministre.



" Nous y réfléchissons, mais je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée.



Nous l'avons dit hier, il y a différentes phases (dans le plan de vaccination national, ndlr), nous avons des impératifs de santé publique, d'abord les personnels soignants, puis les personnes les plus vulnérables ou âgées, puis enfin le grand public.



Ce sera vers le printemps pour l'immense majorité des personnes. En attendant, il y a des gens qui ont besoin de circuler et de voyager, ce n'est pas seulement pour les vacances ou le plaisir.



Par exemple, les travailleurs frontaliers ont besoin d'aller en Allemagne ou au Luxembourg tous les matins pour gagner leur vie. Est-ce que nous allons leur interdire de voyager en attendant qu'ils soient vaccinés ?



Je ne pense pas que cela soit une bonne idée, tant que nous n'avons pas une vaccination généralisée et d'ampleur. "



Et alors que Qantas a lancé un pavé dans la marre, le secrétaire d'Etat de rebondir.



" Ce n'est pas le Far West, il y a des règles pour tous les secteurs. Nous essayons de mettre en place une coordination européenne, parfois c'est difficile, mais sur le vaccin vous pouvez voir que cela marche. "