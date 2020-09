Enquête VVF : les Français plébisciteront-ils à nouveau la France en 2021 ?

Malgré le contexte, les Français ont toujours envie d'évasion.



28 % projettent de partir en week-end en septembre/octobre et les vacances scolaires affichent des taux de : 27 % pour la Toussaint, 25 % pour Noël et 26 % pour février.



Néanmoins, quand on demande aux Français quel est le facteur déterminant qui les empêcherait de partir en congés : 64 % citent la situation sanitaire. Viennent ensuite les impératifs économiques.



Si les Français ont envie de partir, ils restent prudents : 20 % des Français ayant prévu de partir en vacances dans les 6 mois déclarent réserver dès maintenant. 38 % le feront un mois avant leur départ et 10 % une semaine avant. Près d'un tiers vont attendre la dernière minute pour effectuer leurs réservations.



« Ce n'était pas gagné, mais les Français sont bien partis en France cet été. En revanche, 2020 ne semble pas une année charnière sur des tendances de fond, mais plus une année avec des choix touristiques liés à des circonstances exceptionnelles.



La mer reste inconditionnellement une valeur sûre. Campagne et Montagne doivent renforcer leur attractivité pour attirer les Français, même si ces derniers seront sans doute plus nombreux qu'auparavant à rester en France.



La frénésie de vacances, et la volonté de partir plus longtemps, majoritairement 2 semaines, sont bien des phénomènes marquants. » précise Stéphane Le Bihan, DG VVF.