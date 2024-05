Entreprises : FCM Travel lance un outil pour optimiser les déplacements

"Nous sommes ravis de présenter ce tout nouveau guide spécialement conçu pour accompagner de façon la plus pédagogique possible les entreprises en croissance cherchant à mieux structurer la gestion de leurs déplacements professionnels,

Nous comprenons les défis uniques auxquels sont confrontées ces entreprises lorsqu'il s'agit de gérer leurs voyages d'affaires, et notre objectif est de leur fournir les outils et les ressources nécessaires pour optimiser cette gestion de manière efficace et rentable."

Ce guide aborde des sujets cruciaux tels que l'identification efficace des besoins internes, la réalisation d'économies, l'intégration de la technologie, l'évaluation de la qualité du service client, les options de paiement et de facturation, la sécurité des voyageurs, ainsi que le timing optimal pour lancer un Request for Proposal (RFP) auprès des agences de voyages.déclare Marie Boyer , responsable du marketing et de la communication chez FCM Travel.