Envie de profiter de l’arrivée des beaux jours en Corse ?

Ça y est, nous sommes enfin au printemps ! Les beaux jours arrivent : les journées sont plus longues et les plantes bourgeonnent. Profitez-en pour vous ressourcer lors d’une semaine détente et/ ou découverte sur l’île de beauté. Sillonner les routes de l’île sous le doux soleil du printemps. Quelle que soit la saison, la Corse bénéficie d’un climat extrêmement plaisant. Alors aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir nos autotours phares, spécialement conçu pour vous !



Lundi 4 Avril 2022

Parcourez la Corse l’esprit tranquille grâce à nos autotours clés en main ! Envie d’explorer chaque recoin de la Corse ?



Nous vous offrons la possibilité de choisir un séjour en autotour déjà pensé par nos experts du voyage. Louez une voiture ou partez avec la vôtre ! Seules les nuits sont fixes donc pour le reste, laissez libre cours à votre imagination ! Libérez-vous de tous soucis d’organisation et concentrez-vous sur l’essentiel : votre plaisir. Enfin, pour chaque circuit, vous aurez le choix entre les formules petit déjeuner ou demi-pension.



Parmi nos 8 séjours clés en main, choisissez le séjour correspondant le plus à vos envies :



● Corsica Bella, l’autotour le plus intense ! Cet autotour basé sur la découverte de la Corse se déroule en 8 jours. Chaque jour, explorez une nouvelle ville : en traversant Ajaccio, Porto, Calvi, Bastia et Bonifacio, faites le tour de l’île de beauté en passant par la côte. Faites un arrêt au centre historique de la Corse et découvrez la jolie ville de Corte. Cet itinéraire, un des plus complets, condense pour vous les sites incontournables de l’île. Au cours de ces 7 nuits, bénéficiez du meilleur en séjournant dans nos hôtels citadins partenaires, sélectionnés par nos soins.



● Dolce Corsica, l’autotour le plus relax ! Vous découvrirez lors de ce séjour en 8 jours et 7 nuits, 3 villes emblématiques de l’île de beauté : Ajaccio, Bastia et Bonifacio. Confortablement installé dans des hôtels citadins, vous séjournerez au minimum 2 nuits dans chacune de ces villes. Ces 3 étapes sont essentielles afin de mêler détente et découverte en visitant la Corse. Idéalement situé, ces 3 villes vous permettront de découvrir un maximum de lieux : les sites majeurs et les plages ne seront jamais loin !

● Corsica Paesi, l’autotour le plus authentique ! Cet autotour de 8 jours et 7 nuits est basé sur la découverte des traditions et des personnalités corses. Lors de ce séjour, vous vivrez une véritable expérience. Chaque jour, explorez une nouvelle région, telle que la région d’Ajaccio, de Calvi, de Corte ou encore de Bonifacio. Enfin, vous séjournerez en hôtels de village, ce qui rendra vos vacances des plus authentiques. Vous comprendrez pourquoi les corses tiennent tant à leurs racines…



● Corsica Grande, l’autotour le plus complet ! Cet itinéraire vous permet de réaliser un tour complet de la Corse, en seulement 15 jours. En effet, c’est le plus riche de nos séjours en terme de découvertes. En sillonnant les routes, vous traverserez toutes les villes emblématiques de l’île de beauté : Ajaccio, Porto, Calvi, Bastia, Corte, Bonifacio et pour finir, Propriano. Vous passerez 14 nuits en hôtels citadins. Cet itinéraire représente un véritable condensé des sites essentiels à découvrir. Une mer d’eau turquoise et de sable fin, des villes et villages authentiques, des montagnes déconcertantes et des vallées luxuriantes… Bref, ce sont des paysages uniques et saisissants qui vous attendent.



• Corsica Tradizioni, l’autotour le plus terroir ! L’autotour Corsica Tradizioni fait également partie des plus authentiques. Celui-ci promet un séjour davantage rustique et champêtre, proposant aux convives de séjourner en chambres d’hôtes tenues par des agriculteurs. C’est une immersion totale dans la Corse rurale ! La Corse, c’est avant tout une aventure humaine : vous aurez la chance de la vivre grâce à l’expertise d’Ollandini Voyages. Devenez « nustrale » le temps d’un voyage.



● Corsica Serena, l’autotour le plus équilibré ! Cet autotour de 11 jours vous permet d’allier détente et découverte. Sans vous presser, vous explorerez jour après jour Ajaccio, Bastia, Corte et Bonifacio : les villes majeures de l’île de beauté. Afin de finir les journées en beauté, vous vous abandonnerez chaque soir dans des hôtels citadins. Et ne vous en faites pas, avec cet itinéraire vous resterez toujours à proximité des plages et des sites emblématiques de l’île.



● Corsica Suttana, l’autotour le plus sudiste ! Basé sur la découverte du sud de l’île, cet itinéraire vous offre la possibilité de parcourir la Corse-du-Sud dans son intégralité. Ajaccio, Zonza, Bonifacio et Propriano : 4 étapes essentielles à celle-ci. Réalisé en 7 jours, vous combinerez exploration et farniente (le tout à volonté !).



● Corsica Suprana, l’autotour le plus nordiste ! Et pour répondre aux attentes de chacun, Corsica Suprana vous propose un autotour spécial Haute-Corse. Celui-ci vous réserve une multitude de coins magnifiques à découvrir, dont Bastia, Corte, Porto ou même Calvi. Plus sauvage que le Sud, le Haute-Corse jouit d’un arrière-pays à couper le souffle, parfait pour de belles balades.



Il vous reste encore un peu d’imagination ? Alors optez pour un séjour sur-mesure ! Avec Ollandini Voyages, il est également possible de créer votre autotour sur-mesure.



Personnalisable au gré de vos envies, nous vous offrons la possibilité de construire votre séjour vous-même. Afin de trouver ce qui vous correspond réellement, notre équipe d’experts en création de séjours en Corse reste à votre disposition pour toutes questions ou conseils.



Dans notre sélection d’hôtels citadins, de villages et de chambres d’hôtes, ils vous aideront à choisir le meilleur pour vous tout en veillant à rester en adéquation avec vos envies. Alors, qu’attendez-vous pour réaliser votre rêve ?





Vous êtes de passage à Ajaccio ? Découvrez dès maintenant le Radisson Blu Resort & Spa**** Si vous souhaitez séjourner dans la capitale napoléonienne, pensez au Radisson Blu ! Celui-ci bénéficie d’un emplacement idéal ainsi que d’un cadre idyllique. L’hôtel se situe face à la magnifique plage d’Agosta, à seulement 19 km d’Ajaccio. À deux pas de là, se trouve également une des stations balnéaires les plus animées de l’île, Porticcio.



Plus de 170 chambres & suites élégantes et modernes sont à votre disposition de mars à novembre, convenant aussi bien aux familles, qu’aux couples ou aux groupes d’amis. Depuis les terrasses de l’hôtel, vous bénéficierez d’une vue imprenable sur le golfe d’Ajaccio avec en toile de fond, les îles Sanguinaires et ses splendides couchers de soleil. Au pied de celles-ci, se trouve la piscine chauffée de l’hôtel. Transats, parasols et pool bar restent ouverts tout au long de la journée : cap sur la détente, optez pour une après-midi farniente et bronzage.



Quant à elle, la brasserie U Punente offre une cuisine méditerranéenne aux saveurs corses, que vous pourrez déguster dans un cadre élégant. Notre nouveau chef met un point d’honneur à utiliser des produits locaux et de qualité, afin de vous préparer des plats frais et savoureux.



Le Radisson Blu propose également un espace bien-être dans l’hôtel : c’est le plus grand Spa de Corse, soit 900 m² de pur bonheur. Ouvert tout au long de l’année, le Spa haut de gamme de l’hôtel abrite de nombreux services de relaxation : sauna, hammam, piscine de relaxation, salon de détente et un centre de fitness. De quoi vous remettre sur pied après une journée remplie de découverte !



Dans le même esprit, vous apprécierez aussi le Campo dell’Oro**** Situé à 5km du centre-ville d’Ajaccio, face à la longue plage de sable fin du Ricanto, l’hôtel bénéficie d’un emplacement idéal proche de l’aéroport. En effet, vous serez tout près des différentes routes menant au sud ou au nord de l’île, vous permettant alors d’éviter les embouteillages saisonniers et citadins.



Il vous permet de découvrir Ajaccio tout en restant proche des régions avoisinantes. Celui-ci garde ses portes ouvertes tout au long de l’année et s’adapte à chaque type de séjour en fonction des saisons.



Le Campo dell’Oro dispose de grands espaces joliment décorés, d’un parc luxuriant implanté de palmiers et de bougainvillées, ainsi que d’une belle piscine façon plage exotique. Celle-ci est aménagée d’une cascade, d’un petit pont, d’un bain à remous, d’un solarium, de parasols et de transats. Vous pourrez vous accorder de nombreux moments de repos lors de votre séjour.



Cet établissement propose 138 chambres climatisées pouvant accueillir jusqu’à 4 adultes et 1 bébé. Chambre Côté Mer avec terrasse ou alors chambre standard avec un balcon, elles ont toutes été rénovées d’un mobilier en teck et décorées d'un camaïeu de tons clairs. Elles sont équipées d’une salle de bain avec douche italienne et WC, d’un sèche-cheveux, d’une télévision avec chaînes internationales, d’un coffre-fort, d’un téléphone direct ainsi que d’un plateau de courtoisie. L’hôtel dispose également d’un parking privé gratuit pour ses membres ainsi que d’un accès WIFI gratuit dans tout l’hôtel.



N’attendez plus pour réservez. Nous vous ferons un plaisir de vous conseiller.



resa.indiv@ollandini.fr

04 95 23 92 92





Ollandini est le numéro 1 du voyage en Corse. Créée en 1890, la société dirigée par Jean-Marc Ollandini compte aujourd’hui de nombreuses activités lui permettant d’assurer sa position de leader du voyage en Corse.04 95 23 92 92 www.ollandini.biz ou www.ollandini.fr

