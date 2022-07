Espagne, Maroc, Grèce ou encore Canal de Suez, les itinéraires exclusifs des croisières CroisiEurope !

Après avoir fait le Grand Tour de Corse tout au long de l’été, la Belle des Océans, navire intimiste de 65 cabines passera l’automne au cœur des îles des Canaries. Avant de se rendre jusqu’à l’archipel, le bateau effectuera trois dates inédites de part et d’autre de la Méditerranée, le long des côtes espagnoles et marocaines. Découvrez trois itinéraires uniques dans ces régions latines où règnent douceur de vivre, culture, art et charme authentique.Du 16 au 22 octobre 2022Paré à traverser la Méditerranée, le premier itinéraire de La Belle des Océans le mènera de Nice à Barcelone à travers les îles Baléares. Soleil méditerranéen et escales de rêve au cœur de l’archipel, cette croisière est l’occasion idéale de s’imprégner du charme et de l’authenticité de ces îles paradisiaques espagnoles et de s’émerveiller de ses paysages sauvages préservés. Églises gothiques, villages de pêcheurs pittoresques et nature exubérante seront au programme de ce voyage inédit, de Minorque à Ibiza en passant par Majorque. La dernière escale à Barcelone, capitale Catalane célèbre pour la Sagrada Familia et Gaudi sera l’occasion de goûter au charme et à la tranquillité de ses quartiers historiques, à l’avant-garde de ses quartiers les plus modernes et au tumulte urbain qui cohabitent en une harmonie joyeuse et désordonnée.