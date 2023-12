Estreya Gosalbez, directrice générale du futur Four Seasons Resort Mallorca at Formentor

Cet établissement facile d’accès -l’aéroport de Palma de Majorque accueille des vols directs depuis 160 villes du monde- va, après une restauration minutieuse et une modernisation de ses installations, laisser la place au Four Seasons Resort Mallorca at Formentor.



Avec seulement 108 chambres et suites, ce Resort proposera sept expériences gastronomiques - dont trois restaurants de plage ; un vignoble, deux piscines et une scène de plage pour les animations ; un Spa situé dans les jardins et comprenant un espace de yoga en plein air ; ainsi qu’un court de tennis, un Kids Club et des espaces événementiels intérieurs et extérieurs.



Pour mener à bien son projet de rénovation du l'hôtel Formentor, Four Seasons s'est associé à Emin Capital, une société basée en Andorre de capital-investissement spécialisée dans l'hôtellerie de luxe et dans l'investissement et le développement immobiliers.



Le nouveau Four Seasons Resort Mallorca at Formentor qui a été conçu en collaboration avec le studio d’architectes Lamela et les architectes d’intérieur Gilles & Boissier, affiche un grand souci de son environnement naturel, mais aussi sa volonté de limiter sa consommation d'eau et d'énergie grâce, notamment, à divers systèmes de récupération d'eau et de chaleur, à l'utilisation de panneaux solaires, au recours à des véhicules électriques.



“Four Seasons Resort Mallorca at Formentor sera la seule propriété des îles Baléares à avoir la certification LEED Gold, une mesure internationale reconnaissant l’excellence en matière de pratiques de constructions durables”, souligne Estreya Gosalbez, qui se concentre actuellement sur le recrutement d'une équipe locale et internationale pour le Resort.