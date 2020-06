Majorque : Kit Soleil annule ses vols affrétés pour l'été... mais propose ses hôtels

Liste des hôtels ouverts et leurs dates d’ouverture:

• Beach Club Font de Sa Cala 4*sup DP, PC ou ALL IN : ouverture le 01/07

• Ilusion Calma 3*ALL IN: ouverture le 15/07 (protocole COVID disponible en Français, si nécessaire)

• Fergus Bermudas 4* DP ou ALL IN : ouverture le 02/07

• Iberostar Cristina 4* DP ou ALL IN : ouverture le 01/07

• Iberostar Playa de Muro 4* DP ou ALL IN : (à confirmer le 26/06, ouverture le 15/07?)

• Iberostar Cala Barca 4* ALL IN ouverture le 01/07

• Rei del Mediterrani 4*sup (adult only) DP ou ALL IN : ouverture le 17/07

• Ola Panama 4* (adult only) : DP ou ALL IN : en attente d'information.

• Hotel Java 4* PD ou DP : ouverture 15/07 ou 01/07 sur le Caballero 4* (même hôtel de la chaine)