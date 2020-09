Été 2021 : Lufthansa renforce son offre de vols au départ de Francfort

L'offre estivale 2021 se dessine pour Lufthansa au départ de Francfort.



La compagnie vient, en effet, d'annoncer 15 nouveaux vols en Europe pour la saison.



L'accent est mis sur la Grèce (Corfou, Chania/Crète, Mykonos, Kos, Kavala/Thrace et Preveza/Péloponnèse).



Mais aussi d'autres destinations en Espagne (Jerez de la Frontera, les îles Canaries et Tenerife desservies dès cet hiver), en Égypte (Hurghada), Chypre (Paphos), en Croatie (Rijeka), Italie (Lamezia Terme), Tunisie (Djerba) et Bulgarie (Varna).



Les départs de Francfort sont prévus aux premières heures du matin et les vols de retour vers la métropole de Francfort-sur-le-Main en soirée.



Pour info, " les vols de l'été 2021, achetés jusqu'au 31 décembre 2020, peuvent être rebookés gratuitement aussi souvent que souhaité , précise la compagnie dans un communiqué. Des coûts supplémentaires peuvent néanmoins intervenir si, par exemple, la classe de réservation initiale n'est plus disponible sur une autre date ou destination ".