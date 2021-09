Eté 2021 : VVF affiche un taux d'occupation moyen meilleur qu'en 2019

La région PACA est également en hausse par rapport à l'été 2019 avec un taux de 84%. Bien évidemment on note des disparités au sein de cette région, avec le littoral qui fait le plein, et des sites de moyenne montagne, qui obtiennent des scores inférieurs mais tout à fait honorables comme Chorges à 85%, des sites de haute montagne comme Ceillac-en-Queyras à 87% ou encore le plateau provençal de Lagrand à 81%.



« VVF a réalisé une très bonne saison estivale. Néanmoins, l'activité annuelle ne se joue pas que sur l'été. En septembre, si la tendance s'annonce positive en termes de clientèle individuelle, il n'en est pas de même pour l'activité groupe qui reste fortement ralentie du fait de la pandémie. L'enjeux est de reconquérir cette clientèle pour laquelle VVF a développé des offres et services spécifiques.



Pour accompagner cette dynamique, VVF lance une grande campagne de recrutement et de formation aux métiers du tourisme » a déclaré Grégoire Mallet, Directeur Marketing Stratégique - Client.



Sur les groupes, VVF propose une simplification des procédures de réservations / d'annulation ainsi que la possibilité pour des personnes seules de rejoindre un groupe autour de thématiques affinitaires (randonnées, bien-être, sport, œnotourisme...) en bénéficiant des tarifs groupe.