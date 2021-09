Eté 2021 : chez les opérateurs de voyages, la part des ventes France a presque doublé depuis 2019

Les EDV soulignent également que le niveau d’activité chez les opérateurs de voyages varie par secteur.



Pour les réceptifs spécialisés sur la France, le niveau d’activité des opérateurs est inférieur à 20% de ce qu’il était en 2019, notamment à cause de l'absence des clientèles haute-contribution (Chine, Russie, USA, Golfe…). Paris en a fortement souffert.



Parmi les agences de voyages on et off line, les réservations de vacances pour le troisième quadrimestre en fort recul : - 55% par rapport à 2019 pour les mois de septembre, octobre et novembre et -44% pour décembre.



" Ce recul traduit l’absence d’anticipation et la prise de décision au dernier moment par manque de visibilité sur les destinations possibles ", notent les EDV.



D'autres secteurs sont encore plus touchés : pour le segment du voyage d’affaires (déplacements professionnels des entreprises), l'activité est en recul de -50% par rapport à 2019. " On ne retrouvera peut-être jamais le niveau de 2019 ", précisent les EDV.



Le secteur des voyages scolaires est, quant à lui, " totalement sinistré ", tandis que l'évènementiel recule de -65% par rapport à 2019 pour le 3e quadrimestre.



Enfin, l’activité des opérateurs de voyages dans les départements d’outre-mer est quasiment à l’arrêt.